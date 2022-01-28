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İhsan Aktaş kimdir? Nereli, kaç yaşında? İhsan Aktaş biyografisi

kamuoyu araştırmacısı olan İhsan Aktaş katıldığı açık oturum programlarında yaptığı yorumlarla merak edilen bir isim oldu. Peki, İhsan Aktaş kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, İhsan Aktaş biyografisi...

İhsan Aktaş kimdir? Nereli, kaç yaşında? İhsan Aktaş biyografisi

Genar Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, yaptığı anket çalışmalarıyla gündem olarak merak edilen bir isim haline geldi. Peki, İhsan Aktaş kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, İhsan Aktaş biyografisi...

İhsan Aktaş kimdir? Nereli, kaç yaşında? İhsan Aktaş biyografisi

İhsan Aktaş kimdir? Nereli, kaç yaşında? İhsan Aktaş biyografisi

1964'te Bayburt'ta doğan araştırmacı, gazeteci ve yazar İhsan Aktaş, Genar Araştırma Şirketi'nin yönetim kurulu başkanlığını yapıyor. İhsan Aktaş, Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. İhsan Aktaş, Arel Üniversitesi Edebiyat bölümünde doktora eğitimi aldı.

İhsan Aktaş kimdir? Nereli, kaç yaşında? İhsan Aktaş biyografisi​​​​​​​

İHSAN AKTAŞ'IN KİTAPLARI

Siyaset Anlayışımızın Tarihi Kökeni (2018), Kürt'üm, Ben De Doğruyum! (Mustafa Şen, Evren Çelik Witse ile, 2013),

İhsan Aktaş kimdir? Nereli, kaç yaşında? İhsan Aktaş biyografisi

Açık oturum programlarına katılan İhsan Aktaş, kamuoyu araştırmacısıdır. Daily Sabah Gazetesinde köşe yazıları ile çalışmalarını sürdüren Aktaş ayrıca Şehircilik Sosyoloji ve Siyaset Bilimi dalında makaleler hazırlayıp yayına sunmuştur.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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