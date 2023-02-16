İhsan Goktas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İhsan Goktas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İhsan Goktas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İhsan Goktas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İhsan Goktas 17 Temmuz 1994 tarihinde Diyarbakir şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İhsan Uğur Göktaş şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İhsan Goktas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İhsan Goktas, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Edirnespor futbol takımında oynamaktadır. Edirnespor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İhsan Goktas'nin Edirnespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İhsan Goktas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İhsan Goktas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İhsan Goktas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İhsan Goktas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Eylül 2013 yılında Sivasspor U21

15 Ocak 2015 yılında Etimesgut Bld

30 Haziran 2015 yılında Sivasspor U21

5 Ağu 2015 yılında Körfez İsk.

30 Haziran 2016 yılında Sivasspor U21

29 Temmuz 2016 yılında Darıca GB

9 Ocak 2017 yılında Sivasspor U21

12 Ocak 2017 yılında Kütahyaspor

30 Haziran 2017 yılında Sivasspor U21

23 Ağu 2017 yılında Payasspor

30 Haziran 2018 yılında Sivasspor U21

31 Ağu 2018 yılında Payasspor

4 Ocak 2019 yılında Adanaspor

2 Ekim 2020 yılında Şanlıurfaspor

30 Haziran 2021 yılında Adanaspor

3 Eylül 2021 yılında İçel İdmanyurdu

5 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

3 Ağu 2022 yılında Erbaaspor

12 Ocak 2023 yılında Edirnespor

İhsan Goktas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İhsan Goktas şuan Edirnespor takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Edirnespor (2008-2010), Erbaa Güres Ihtisasspor (2010-2011)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.