İhsan Şenocak'tan tepki çeken paylaşım!

İlahıyatçı İhsan Şenocak, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Çin'i 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarısının ardından paylaşımda bulundu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kadınlarının yerinin oyun alanları olmadığını vurguladı Şenocak'ın paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

İhsan Şenocak'ın paylaşımı şu şekilde:

"İslamın kızı! Sen oyun alanlarının değil, imanın, iffetin, ahlakın, hayanın, edebin sutanısın; sen 'burnunu göstermekten utanan' anaların evladısın. Ekranlara ve sakallı ağabeylerinin popüler kültürün kurbanlarına 'sultan' demesine aldanmayasın! Umudumuz da, duamız da sensin!"

İHSAN ŞENOCAK'TAN GELEN ELEŞTİRİLER SONRASI FLAŞ PAYLAŞIM

İhsan Şenocak, gelen eleştirilerin ardından sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu.

Şenocak'ın eleştirilere cevap olarak yaptığı paylaşım şu şekilde:

"İfademde tek cümlelik bir hakaret yok. İslamın kızına ne olması ve olmaması noktasında bir çağrı var. Sermayesi "küfür" olan AHLAK YOBAZLARIYLA hukuk önünde tek tek HESAPLAŞACAĞIM. Sizin keyfinize göre DEĞİL İSLAMA göre konuşacağım. Dinime sövenle hesaplaşmadan canımı alma YA RABBİ!"

İHSAN ŞENOCAK'A SOSYAL MEDYADA TEPKİ

İhsan Şenocak'a gelen tepkilerden bazları şu şekilde:

İHSAN ŞENOCAK KİMDİR?

İhsan Şenocak, İlahiyatçı, eğitimci araştırmacı-yazardır. ilkokul, lise ve üniversiteyi Samsun'da okuyan Şenocak, Ondokuzmayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur.

İhsan Şenocak hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

İhsan Şenocak kimdir?