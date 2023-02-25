İhsani Abletjan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İhsani Abletjan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İhsani Abletjan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İhsani Abletjan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İhsani Abletjan 25 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 依合沙妮·阿布来提江 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İhsani Abletjan Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nantong Zhiyun futbol takımında oynamaktadır. Nantong Zhiyun takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İhsani Abletjan'nin Nantong Zhiyun ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İhsani Abletjan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İhsani Abletjan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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İhsani Abletjan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İhsani Abletjan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

15 Temmuz 2020 yılında XJ Leopard Res.

21 Nisan 2021 yılında NT Zhiyun Res.

1 Ağustos 2022 yılında NT Zhiyun

İhsani Abletjan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İhsani Abletjan şuan Nantong Zhiyun takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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