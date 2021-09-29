İhsanıhümayun ne demek, TDK'ya göre İhsanıhümayun kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İhsanıhümayun ne demek? İhsanıhümayun TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ihsanıhümayun kelimesi. Peki ihsanıhümayun ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ihsanıhümayun nedir, ihsanıhümayun kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İhsanıhümayun kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. İhsanıhümayun kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

İHSANIHÜMAYUN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İhsanıhümayun kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İhsanıhümayun kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ihsanıhümayun kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Padişah tarafından yeteneği veya başarısı dolayısıyla birine verilen görev, rütbe, ödül

