İhsaniye Kaymakamı Alper Taş veda etti

Afyonkarahisar'ın İhsaniye Kaymakamı Alper Taş'ın Ardahan'ın Çaldır Kaymakamlığına tayin olması nedeniyle bir veda programı düzenlendi.

İhsaniye Çaltepe sosyal tesislerde verilen veda yemeğine belediye başkanları, daire müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Veda programında konuşma yapan Kaymakam Alper Taş, "Her veda hüzünlüdür. Burada çok güzel anılarım geçti. Hiç bir daire müdürüyle, muhtarıyla veya siyasetçisiyle hiçbir sorun yaşamadım. Bu şekilde ayrılmak gurur verici" dedi.

Taş daha sonra yapılan projeleri anlatarak burada güzel bir iz bırakmanın gururunu yaşayacağını söyledi.

Kaynak: İHA