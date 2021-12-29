İhtarname ne demek, TDK'ya göre İhtarname kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İhtarname ne demek? İhtarname TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ihtarname kelimesi. Peki ihtarname ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ihtarname nedir, ihtarname kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İHTARNAME NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İhtarname kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İhtarname kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ihtarname kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Resmî ihtar yazısı, protesto



İHTARNAME KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- ihtarname çekmek

