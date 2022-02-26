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İhtimal ne demek, TDK'ya göre İhtimal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İhtimal kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İhtimal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İhtimal nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İhtimal kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İhtimal ne demek, TDK'ya göre İhtimal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İhtimal ne demek? İhtimal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ihtimal kelimesi. Peki ihtimal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ihtimal nedir, ihtimal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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İHTİMAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İhtimal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
İhtimal kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ihtimal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, olasılık
- Belki, ola ki

İHTİMAL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin?
- İhtimal, semiz ve romatizmalı olan bu adam, suya ayağını bile değdirmemiştir.

İHTİMAL KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- ihtimal ki
- ihtimal vermemek

İHTİMAL KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- ihtimaller hesabı

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