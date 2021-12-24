İhtiram ne demek, TDK'ya göre İhtiram kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İhtiram ne demek? İhtiram TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ihtiram kelimesi. Peki ihtiram ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ihtiram nedir, ihtiram kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İHTİRAM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İhtiram kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İhtiram kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ihtiram kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Saygı



İHTİRAM KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- ihtiram birliği, ihtiram duruşu, ihtiram kıtası

