İhtiyaç sahibi aileleri sevindiren duyuru: Hane başı 10.000 TL geri ödemesiz yardım yapılacak!

6 Şubat tarihinde yaşanan büyük deprem felaketi 11 ili ve 13.5 milyon vatandaşı doğrudan etkiledi. Deprem felaketi sonrasında vatandaşlara verilecek nakit destekleri de netleşmeye başladı. Depremzede vatandaşlara 10 bin TL destek verilecek. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

10 BİN TL NAKİT DESTEĞİ

İlk etapta depremden etkilenen 1 milyon 190 bin aileye 12 milyar 547 milyon TL ödeme yapıldığı öğrenildi. Bunun yanında depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için de yakınlarına 100 bin TL nakit ödemesi verileceği öğrenildi. Hasar tespit çalışmalarına göre evi hasar gören vatandaşlara aile başı 10 bin TL ödeme yapılıyor. Toplam 1 milyon 661 bin depremzede vatandaşa 10 milyar 612 milyon TL ödeme yapıldığı açıklandı.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan hasar tespit çalışmaları kapsamında yıkılmış, acil yıkılması gereken, orta hasarlı ve ağır hasarlı olarak tespit edilen evler için ailelere hane başı 15 bin TL olarak 129 bin aileye 1 milyon 935 milyon TL taşınma yardımı da yapılacak. Ödemeler Ziraat Bankası aracılığıyla kimlik kartlarına yapılacak. Deprem felaketi sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlar için de 100 bin TL ödeme olacak. Anne, baba ve kardeşini kaybetmiş bir vatandaş 300 bin TL ödeme alabilecek.