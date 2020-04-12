İhtiyaç sahibi bin aileye ekmek dağıttılar

Tekirdağ Kapaklı Belediyesi'nin iştirak şirketi KENTAŞ, fırınlardan gönüllülük esasıyla toplanan 1000'den fazla ekmeği ihtiyaç sahiplerine ve evden çıkamayacak durumda olan vatandaşlara ulaştırdı.

Dağıtım işlemine KENTAŞ Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Osman Orhan, Hakan Değirmenci ve Belediye Meclis Üyesi Halil Yıldırım katıldı. Birlik ve beraberlik için böyle bir etkinlik gerçekleştirdikleri belirten KENTAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Osman Orhan, "Ülkemizin zor bir süreçten geçtiği şu günler sona erene kadar, Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık Bakanımızın talimatları ışığında, vatandaşlarımız "Evde Kalsın" diye bu yardım çalışmamız devam edecektir" dedi.

"Yeter ki vatandaşlarımız evinde kalsın"

Bu tür kampanyalarla vatandaşların yanlarında olacaklarını dile getiren Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Değirmenci ise, "Şu zorlu süreçte vatandaşlarımızın sonuna kadar yanında olacağız. Biz bize yeteriz elhamdülillah, yeter ki vatandaşlarımız evinde kalsın ve hayatta kalsın. Bu zor günler de mutlaka geçecek, o zamana kadar tedbirlere harfiyen uyalım. Biz Kapaklı Belediyesi şirketi olarak, hizmeti vatandaşın ayağına getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA