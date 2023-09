İhtiyaç sahibi öğrencilere 2,2 milyon lira nakdi destek

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi 2 bin 379 öğrenciye toplam 2 milyon 180 bin 750 TL nakdi destek sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi 2023-2024 eğitim ve öğretim dönemi öncesinde ihtiyaç sahibi olan öğrencilere destek verdi. Kişisel başvurular ve genel tespit çalışmalarının ardından sosyal inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar ile ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelerdeki öğrencilere Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma ile nakdi destek sağlandı. Okul ve kırtasiye malzemesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerine 750 TL, lise öğrencilerine bin TL, lisans ve ön lisans öğrencilerine 2 bin 500 lira olmak üzere 2 bin 379 öğrenciye toplam 2 milyon 180 bin 750 TL nakdi destek verildi.

"Her zaman yanlarındayız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sosyal belediyecilik alanında yapılan her çalışmaya büyük önem verdiklerini belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğin sorumluluğu gereği insanımıza, insan onuruna yakışan bir şehir ve yaşam ortamı sunmakla mükellef olduğumuzun bilincindeyiz. Geliştirdiğimiz sosyal projeler, sahip olduğumuz bilincin somut yansımalarıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın sorunlarını giderecek hizmetleri yapmaya devam ediyoruz. Yardım talebinde bulunan ve ekiplerimiz tarafından destek verilmesi gerektiği tespit edilen vatandaşlarımıza zaman kaybı yaşanmadan hızla ulaşıyoruz. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi olan ailelerin çocukları için yeni eğitim-öğretim yılı başında bir çalışma gerçekleştirdik. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerimize yönelik olarak temel eğitim malzemesi ihtiyaçlarını karşılamaları için nakdi destek de bulunduk. Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın, gençlerimizin ihtiyaç duydukları her noktada her zaman yanlarındayız. Bu amaçla Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. İhtiyaç sahibi olan öğrencilerimize yaptığımız çalışmalarla destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)