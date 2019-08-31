İhtiyaç sahibi öğrencilerin kıyafetleri "Askı"dan sağlanacak

EDİRNE (AA) - Edirne'de maddi durumu kötü olan öğrencilerin okul kıyafetlerini temin etmek amacıyla "Askıda okul kıyafeti" kampanyası başlatıldı.

Edirne Çocuk Hakları Derneği tarafından başlatılan kampanya kapsamında, kentte okul kıyafetleri satan bir mağazayla iş birliği yapıldı.

Kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşlar, mağazaya fiş karşılığı yapacakları bağışlarla bir öğrencinin okul kıyafeti ihtiyacını karşılayabilecek.

Edirne Çocuk Hakları Derneği Başkanı Nebahat Çavuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının çocukların okula mutlu başlamalarına katkı sağlamak olduğunu söyledi.



Yapılan çalışmanın bağış kampanyası değil dayanışma kampanyası olduğunu belirten Çavuş, "Ekonomik zorluklar nedeniyle okul giysilerini temin edemeyen, maddi durumu yetersiz ailelerin çocuklarının eğitim hakkını verimli kullanmaları ve okula erişimlerini desteklemek için geçen yıl olduğu gibi bu eğitim döneminde de 'Askıda okul kıyafeti' kampanyamızı başlattık. Hayırsever vatandaşlarımızı az çok demeden geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimlerine katkı yapmaya davet ediyorum." dedi.

Dernek olarak çocukların her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Çavuş, şöyle devam etti:

"Kampanyaya katkı yapmak isteyenler mağazaya giderek uygun gördükleri miktarı verip satış fişini alacaklar. Mağazadan kıyafet almayacak, çocukları görmeyecekler. Gerçekten ihtiyacı olan ve okula devam eden çocuklar okul yöneticileri ve öğretmenleri aracılığıyla tespit edildikten sonra ebeveynleri veya görevli öğretmenleriyle bedenlerine uyan giysileri mağazadan teslim alacaklar. Kampanyadaki amacımız gerçekten ihtiyacı olan ve okula devam eden öğrencilerin, aracısız, giysiyi deneme keyfini yaşayarak, rencide olmaksızın ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamaktır."

Kaynak: AA