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İhtiyaç sahiplerine destek! Bolu’da, 500 ton patates ve 100 ton soğan dağıtılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından çiftçiden alınan 500 ton patates ve 100 ton soğan Bolu'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başladı.

İhtiyaç sahiplerine destek! Bolu’da, 500 ton patates ve 100 ton soğan dağıtılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından çiftçiden alınan ve ülke genelinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılması planlanan arz fazlası patates ve soğanlar Bolu'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Patates ve soğanların Bolu'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtımını denetleyen Bolu Valisi Ahmet Ümit, "İlimize toplamda 500 ton patates ve 100 ton soğan tahsis edilmiş olup, 115 ton patates ve 42 ton soğan valiliğimizce teslim alındı. Kalan miktarlar da önümüzdeki günlerde yine Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından valiliğimize teslim edilecektir. İhtiyaç sahibi ailelerimizi Bolu Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile 8 ilçe kaymakamlıklarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla belirledik. İl genelinde ilk etapta toplam 5 bin ihtiyaç sahibi haneye patates ve soğan dağıtımı yapılacak. Aynı zamanda bu hanelere Bolulu hayırsever iş insanlarımızdan temin ettiğimiz gıda kolilerini de ulaştıracağız" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

İhtiyaç sahiplerine destek! Bolu’da, 500 ton patates ve 100 ton soğan dağıtılacak

İhtiyaç sahiplerine destek! Bolu’da, 500 ton patates ve 100 ton soğan dağıtılacak

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