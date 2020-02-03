II. Murat Han’a Bursa’da anma

İstanbul'u fethederek yeni bir çağ başlatan Fatih Sultan Mehmet Han'ın babası ve Osmanlı padişahlarının altıncısı olan Sultan 2. Murat, vefatının 569. yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programla Muradiye Külliyesi'ndeki kabri başında dualarla anıldı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun imzaladığı ilk önemli antlaşma olan Edirne Segedin Antlaşması'na imza atan ve Anadolu Türk birliğini kurmaya yönelik faaliyetleriyle tanınan 2. Murat Han, Bursa'daki hazîresi başında yâd edildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen anma programı, Çekirge'deki Muradiye Külliyesi'nde yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katıldığı organizasyonda davetliler, türbe ziyaretinde bulunarak, 2. Murat Han için Yâsîn-i Şerif okudu. Başkan Aktaş, program sonrasında sanat tarihçisi Yrd. Doç. Dr. Doğan Yavaş'a Muradiye kokusu hediye etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, Sultan 2. Murat Han'ın vefatının 569. yılı münâsebetiyle bir araya geldiklerini söyledi. Ertuğrul Gazi'den Osman Gazi'ye, Orhan Bey'den Yıldırım Bayezid'e, Murad-ı Hüdavendigâr'dan Çelebi Mehmet'e kadar Bursa'nın inşası, imarı ve ihyâsında emeği geçen bütün padişahları hayırla yâd eden Başkan Aktaş, "Aynı şekilde, İstanbul'un fethinden sonra Bursa'ya değer veren bütün ecdadımızı rahmetle anıyoruz. Sultan Murad Han; ince ruhlu, hassas, lütufkâr, âdil, merhametli, sözüne sadık, cesur ve tedbir sahibi, kumanda kabiliyeti yüksek devlet adamıydı. Hemen bütün ömrünü savaş alanlarında geçirdi. Buna rağmen imar işlerini asla aksatmadı. Çok eser bıraktığı için "Ebû'l Hayrat" diye anılırdı. Saltanatı döneminde Bursa, Edirne ve başka şehirlerde yoksullar için imaretler, vakıflar ve ulemâ için medreseler yaptırdı. İnşallah bu program, Sultan 2. Murakt Han'ı daha iyi anlamamıza vesile olacaktır. Allah ondan razı olsun" dedi.

Kaynak: İHA