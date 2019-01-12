İİD'den Yemen'e gıda yardımı

İSTANBUL (AA) - İnsanı İnşa Derneği (İİD), insani krizin yaşandığı Yemen'in çeşitli bölgelerine gıda yardımı yaptı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, iç çatışma, nüfus artışı, işsizlik, savaş ve ekonomik problemlerden dolayı temel gıda yetersizliği nedeniyle insanların yaşamlarını sürdüremeyecek duruma geldiği Yemen'de İİD'nin yardım çalışmaları devam ediyor.

Dernek, yağ, şeker, süt tozu, pirinç, konserve ve undan oluşan 2 bin gıda kolisini Yemen'deki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İİD Başkanı Halim Ayyıldız, Yemen'in yaşadığı insani krize sessiz kalmayan Türk halkının yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

İnsani krizin yaşandığı Yemen'de savaş mağduru ailelere yönelik acil yardım çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Bunun için 'Yemen'e Gıda Yardımı' kampanyamızı devam ettiriyoruz. Türkiye olarak Yemenli kardeşlerimizin yanında olmaya ve imkanlar dahilinde de ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bazı bölgelerde mağdurlar açlıktan ağaç yaprağını kaynatıp yiyorlar. Çok zor durumdalar."

Yardım kampanyasına destek olan isteyen vatandaşlar "www.iid.org.tr" internet sitesinden bilgi alabiliyor.



Kaynak: AA