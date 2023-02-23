İiro Jarvinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İiro Jarvinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İiro Jarvinen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İiro Jarvinen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İiro Jarvinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İiro Jarvinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İiro Jarvinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İiro Jarvinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İiro Jarvinen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İiro Jarvinen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İiro Jarvinen 3 Kasım 1996 tarihinde Jyväskylä şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İiro Jarvinen Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FTC yapmaktadır. İiro Jarvinen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Inter Turku futbol takımında oynamaktadır. FC Inter Turku takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İiro Jarvinen'nin FC Inter Turku ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

İiro Jarvinen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İiro Jarvinen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

İiro Jarvinen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İiro Jarvinen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında JJK Jyväskylä

1 Ocak 2017 yılında Ilves

1 Ocak 2021 yılında KuPS

1 Ocak 2023 yılında FC Inter

İiro Jarvinen kimdir

İiro Jarvinen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İiro Jarvinen şuan FC Inter Turku takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

JJK

İiro Jarvinen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Finlandiya U18 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İiro Jarvinen nereli

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