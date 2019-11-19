İİTOB Yönetim Kurulu Başkanı kim oldu? Şeref Malkoç kimdir?

İkinci Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nın son oturumu kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği (İİTOB) Genel Kurulu Hilton Bomonti Otel'de düzenlendi.

Genel kurulda İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği'nin yönetim kurulu da belirlendi. İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği 33 ülkeden oluşuyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği'nde, yönetim kuruluna toplam 7 üye seçildi. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan genel kurulda Türkiye yönetim kuruluna seçilirken, Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Malkoç oldu. Toplantıda ayrıca tüzükle ilgili yeni maddeler oylandı. 2020'deki İİTOB toplantısının ise oy birliği ile Fas'ta düzenlenmesine karar verildi. Toplantının sona ermesi ile beraber yönetim kurulu ve tüm üyelerin katılımıyla toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

Çok faydalı bir toplantı olduğunu dile getiren İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Malkoç, "Çok faydalı bir toplantı oldu. Asya Ombudsmanlar Birliği'nin kongresi yapıldı. Türkiye, Asya Ombudsmanlar Birliği'nin yönetim kuruluna seçildi. İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği'nin kongresi yapıldı. Türkiye Ombudsmanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği'nin başkanlığına getirildi. İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği henüz kurulmamıştı. Yürütme komitesi tarafından 5 yıldan beri yürütülüyordu. İstanbul'da yapılan bu genel kurulla beraber ilk defa İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği başkanı seçildi. Oda Türkiye'ye verildi. Buda memnuniyet verici bir husustur " diye konuştu.

İİTOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI ŞEREF MALKOÇ OLDU

Türkiye ombudsmanlığının dünyadaki diğer ombudsmanlar birliklerinde yönetici ve yönlendirici olduğunu ifade eden Malkoç, "Türkiye ombudsmanlığı dünyadaki 8 ombudsmanlık ağının üyesidir. Her birinde aktiftir, yöneticidir, yönlendiricidir. Asya Ombudsmanlar Birliği'nde, Avrupa Ombudsmanlar Birliği'nde, Akdeniz Ombudsmanlar Birliği'nde etkili yöneticiyiz. Şimdi de İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği'nin dönem başkanlığına seçildik. Buda Türkiye açısından önemli bir şey. Ülkemiz adına, Müslümanlık adına, insanlık adına yapmamız gereken şeyler var. Umut ediyorum bundan sonra daha iyi olacak " dedi.

ŞEREF MALKOÇ KİMDİR?

Şeref Malkoç (d. 1960, Arsin, Trabzon), Türk siyasetçi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Köy Hizmetleri 11. Bölge Müdürlüğü avukatlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri genel müdürlüğü avukatlığı, Tes İş, Belediye İş, Öz Gıda İş, Öz İplik İş Sendikaları avukatlığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi, serbest avukatlık, Refah Partisi ve sonrasında Fazilet Partisi'nden TBMM XX. ve XXI. Dönem Trabzon milletvekilliği yapmıştır.

Fazilet Partisi'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması üzerine Saadet Partisi'ne geçti. Burada genel başkan yardımcılığı görevinde bulundu.

Parti içinde yaşanan tartışmalardan sonra HAS Parti kurucuları arasında yer almış olup, HAS Partinin feshedilmesine kadar genel başkan yardımcılığı görevinde bulundu.

22 Eylül 2012'de AK Parti'ye geçti. AK Parti'de YSK temsilciliği ve Parti Siyasi Etik Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Daha sonra görevlerinden ve partisinden ayrılarak Aralık 2015'te Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu.

15 Kasım 2016 itibarıyla TBMM Genel Kurulunda, Kamu Başdenetçiliğine seçildi. 5 Aralık 2016 tarihinde göreve başlamıştır.

Şeref Malkoç, İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı oldu.