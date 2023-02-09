İjiel Protti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İjiel Protti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İjiel Protti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İjiel Protti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İjiel Protti 31 Ocak 1995 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ijiel César Protti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İjiel Protti Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini QUAN SPORTS MANAGEMENT ITALIA yapmaktadır. İjiel Protti, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tigre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tigre takımına 17 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. İjiel Protti'nin Club Atlético Tigre ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

İjiel Protti Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ijielprotti/

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İjiel Protti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İjiel Protti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 525 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

İjiel Protti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İjiel Protti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Ros. Central II

11 Ağu 2016 yılında Talleres II

30 Haziran 2017 yılında Ros. Central II

23 Ağu 2017 yılında Chacarita Jrs

30 Haziran 2018 yılında Ros. Central II

1 Temmuz 2018 yılında Villa Dálmine

1 Temmuz 2019 yılında Rafaela

17 Ağu 2020 yılında Tigre

İjiel Protti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İjiel Protti şuan Club Atlético Tigre takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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