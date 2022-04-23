İkame Mal ne demek, TDK'ya göre İkame Mal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İkame mal ne demek? İkame mal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ikame mal kelimesi. Peki ikame mal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ikame mal nedir, ikame mal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İKAME MAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İkame mal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ikame mal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birbirlerinin yerine geçen, konulabilen mal



İKAME MAL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Şekerin bulunmadığı durumlarda pekmez bir ikame maldır.

