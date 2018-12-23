İkbal Afyon Belediye Yüntaş - Ziraat Bankası: 3-0
İKBAL AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Fatih Cihan, Muhammed Ertuğrul, Mehmet Hacıoğlu, Caner Çiçekoğlu, Niels Klapwijk, Mihajlo Stankovic, (Beytullah Hatipoğlu,...
SALON: Veysel Eroğlu
HAKEMLER: Bülent Bozkurt, Zafer Özmen
İKBAL AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Fatih Cihan, Muhammed Ertuğrul, Mehmet Hacıoğlu, Caner Çiçekoğlu, Niels Klapwijk, Mihajlo Stankovic, (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş)
ZİRAAT BANKASI: Enes Atlı, Oğuzhan Doğruluk, Michal Finger, Emre Vahit Savaş, Nikola Jovovic, Kemal Kayhan (Volkan Done, Ümit Demir, Ferhad Ghaemi, Selim Demir, Yunus Emre Tayaz, Saber Kazami)
SETLER: 25-23, 25-18, 25-20
SÜRE: 89 (30, 26, 33)
2018 – 2019 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçında İkbal Afyon Belediye Yüntaş evinde Ziraat Bankası'nı 3-0 mağlup etti.
FOTOĞRAFLI
DHA
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