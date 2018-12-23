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  3. İkbal Afyon Belediye Yüntaş - Ziraat Bankası: 3-0

İkbal Afyon Belediye Yüntaş - Ziraat Bankası: 3-0

İKBAL AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Fatih Cihan, Muhammed Ertuğrul, Mehmet Hacıoğlu, Caner Çiçekoğlu, Niels Klapwijk, Mihajlo Stankovic, (Beytullah Hatipoğlu,...

İkbal Afyon Belediye Yüntaş - Ziraat Bankası: 3-0

SALON: Veysel Eroğlu

HAKEMLER: Bülent Bozkurt, Zafer Özmen

İKBAL AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Fatih Cihan, Muhammed Ertuğrul, Mehmet Hacıoğlu, Caner Çiçekoğlu, Niels Klapwijk, Mihajlo Stankovic, (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş)

ZİRAAT BANKASI: Enes Atlı, Oğuzhan Doğruluk, Michal Finger, Emre Vahit Savaş, Nikola Jovovic, Kemal Kayhan (Volkan Done, Ümit Demir, Ferhad Ghaemi, Selim Demir, Yunus Emre Tayaz, Saber Kazami)

SETLER: 25-23, 25-18, 25-20

SÜRE: 89 (30, 26, 33)

2018 – 2019 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçında İkbal Afyon Belediye Yüntaş evinde Ziraat Bankası'nı 3-0 mağlup etti.

FOTOĞRAFLI

DHA

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