IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

İSTANBUL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Almanya'nın Münih kentinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

IKBY Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre 56. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak için Almanya'da bulunan Barzani, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Barzani ve Lavrov Irak, bölgedeki son gelişmeler, Erbil ve Moskova arasındaki ilişkileri ele aldı.

Lavrov görüşmede Rusya'nın, Kürtlerin bölgedeki halklarına destek verdiğinin, yeniden terörün ortaya çıkmaması için Irak'ın istikrar ve güvenli olmasının altını çizdi.

Barzani ise Suriye başta olmak üzere bölgedeki tansiyonun düşürülmesinin önemine değinirken Rusya'dan, Suriye'nin istikrara kavuşması ve Kürtler de dahil olmak üzere ülkedeki tüm unsurların haklarına saygı duyulması için üzerine düşeni yapmasını istedi.

Bu yıl 56'ncısı düzenlenen dünyanın önemli platformlarından Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2020) dün başlamıştı.



Kaynak: AA