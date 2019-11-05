IKBY Başkanı Neçirvan Barzani: Türkiye'nin Kürtlerle değil PKK ile sorunu var

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil merkezli Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nün düzenlediği bir panelde, Suriye ve PKK'ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye'nin Suriye Kürtleri ile herhangi bir sorunu olmadığını vurguladı ve "Türkiye'nin, başından beri Suriye'deki Kürtlerle bir sorunu yok ancak PKK ile var." ifadesi kullandı.

'TÜRKİYE TARAFI BİZE İLETTİ'

Türkiye tarafının, "Biz hiçbir şekilde sınırlarımız ile Suriye arasında PKK'nın paçavralarına tahammül edemeyiz" şeklindeki tutumunun kendisine iletildiğini belirten Barzani, "Bunun Suriye'deki kardeşlerimiz için de büyük bir tehlike olduğunu söylemeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

BARZANİ'DEN PKK'NIN SURİYE'DEKİ VARLIĞINA TEPKİ

PKK'nın Suriye'deki varlığına tepki gösteren Barzani, "Tek isteğimiz, Kürtlerin PKK ile aralarına mesafe koymasıdır. PKK, Suriye Kürtleri üzerinden kendisini meşrulaştırmak istedi ve bugün maalesef bu noktaya gelindi." değerlendirmesinde bulundu.