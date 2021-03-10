IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil'den Türkiye'nin tepkisini çeken "pul" skandalı hakkında açıklama!Koronavirüse yakalanmıştı! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sağlık durumu nasıl?Psikolog-eğitimci Prof. Dr. Üstün Dökmen'den ailelere Kovid-19 hakkında flaş uyarı!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye Cumhuriyeti hesabını soracaktır"Çılgın sayısal loto sonuçları 10 Mart 2021 Çarşamba | Sonuç sorgulama ekranı Şans Topu çekiliş sonuçları 10 Mart 2021 | Milli Piyango İdaresiSon dakika | Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin yeni gelişme!MGM'den flaş uyarı: Akşam saatlerinden itibaren etkili olacakDoğduğun Ev Kaderindir 35. bölüm canlı izle| Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm canlı izle10 Mart Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil'den Türkiye'nin tepkisini çeken "pul" skandalı hakkında açıklama!

IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil'den Türkiye'nin tepkisini çeken "pul" skandalı hakkında açıklama!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, yaptığı açıklamada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Türkiye'deki bazı şehirleri de içeren bir haritanın resmedildiği ve Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını ifade etti.

IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil'den Türkiye'nin tepkisini çeken "pul" skandalı hakkında açıklama!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, Erbil'de basın toplantısı düzenledi.

Cotyar Adil, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Irak ziyareti vesilesiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları ile ilgili konuştu.

Açıklamasında birkaç sanatçının pulun basılması için dizayn örnekleri sunduğunu ifade eden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil,. şu ana dek hiçbir pulun basım için onaylanmadığını belirtti. Cotyar Adil konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Basım için seçilecek olan pul dizaynı, yasa ve kanunlara göre olacaktır." ifadelerine de yer verdi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN TEPKİ

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada plana tepki gösterilerek şu ifadelere yer verilmişti:

 "IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın bir an önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz." 

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
2
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT