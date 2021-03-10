IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil'den Türkiye'nin tepkisini çeken "pul" skandalı hakkında açıklama!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, Erbil'de basın toplantısı düzenledi.

Cotyar Adil, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Irak ziyareti vesilesiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları ile ilgili konuştu.

Açıklamasında birkaç sanatçının pulun basılması için dizayn örnekleri sunduğunu ifade eden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil,. şu ana dek hiçbir pulun basım için onaylanmadığını belirtti. Cotyar Adil konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Basım için seçilecek olan pul dizaynı, yasa ve kanunlara göre olacaktır." ifadelerine de yer verdi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN TEPKİ

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada plana tepki gösterilerek şu ifadelere yer verilmişti:

"IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın bir an önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz."