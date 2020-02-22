IKBY, İran'dan dönen vatandaşlarını koronavirüs nedeniyle 14 gün karantinada tutacak

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği İran'dan dönen Irak vatandaşlarını, tedbir amaçlı olarak 14 gün karantina altında tutma kararı aldı.

IKBY İçişleri Bakanı Rebivar Ahmed, IKBY Sağlık Bakanı Saman Berzenci ve IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil ile Erbil'de ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Ahmed, İran ile ticaretin uluslararası gümrük kapılarında normal seyirde devam edeceğini ancak İran'dan dönen Iraklı vatandaşların 14 gün boyunca doktorların gözetiminde tutulacağını ifade etti.

Sağlık Bakanı Berzenci de bölgede henüz koronavirüs vakasına veya şüpheli bir duruma rastlanmadığını teyit ederek, olası bir duruma karşı hastanelerde özel bölümlerin oluşturulduğunu ve tüm tıbbi hazırlıkların tamamlandığını kaydetti.

Berzenci, şu anda sadece yurt dışına giden vatandaşlar üzerinde tehlikenin mevcut olduğunu aktardı.

- Irak'ın koronavirüse karşı tedbirleri

Irak, 20 Şubat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İran vatandaşlarına tüm sınır kapılarını 3 gün süreyle kapatmış, gidiş-dönüş tüm uçak seferlerinin de askıya alındığını duyurmuştu.



Aynı zamanda, Bağdat yönetimi, Irak'a giriş yapmak isteyen İran vatandaşlarına yeni bir duyuruya kadar vize verilmeyeceğini belirtmişti.

Kaynak: AA