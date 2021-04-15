IKBY: Saldırının Roket ile değil insansız hava aracı ile gerçekleştirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, başkent Erbil'deki Erbil Uluslararası Havalimanı'na yapılan saldırının insansız hava aracı ile gerçekleştirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de bulunan Erbil Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı düzenlendiği bildirilmişti. IKBY İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Erbil Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırının roket ile değil insansız hava aracıyla düzenlediğini aktardı. Havalimanını hedef alan saldırının araştırılmasından sonra saldırının insansız hava aracı tarafından atılan TNT'nin patlaması sonucu meydana geldiği aktaran Bakanlık, saldırının havalimanında bulunan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait binayı hedef aldığını belirtti.

"HAİN SALDIRI İNSANSIZ HAVA ARACIYLA YAPILDI"

Saldırıyı gerçekleştiren insansız hava aracının nereden havalandığına dair araştırmaların devam ettiğini kaydeden Bakanlık, saldırı sonucu binaların birinde hasar meydana geldiğini ancak herhangi bir can kaybına yol açmadığını belirtti.

İKBY'DEN AÇIKLAMA

Erbil Valisi Ümit Hoşnav ise yaptığı açıklamada, havalimanını hedef alan saldırıda herhangi bir hasarın meydana gelmediğini aktarmıştı.

Öte yandan havalimanına geçtiğimiz Şubat ayında düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmişti ve biri ABD askeri olmak üzere 6 kişi yaralanmıştı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı