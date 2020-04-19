IKBY’de 2 gündür yeni korona virüs vakası tespit edilmedi

Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 2 gündür yeni korona virüs vakasına rastlanılmadı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, Irak'ın kuzeyinde bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 2 gündür yeni korona virüs vakası tespit edilmedi. IKBY Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 48 saat içerisinde IKBY'nin bütün illerinde yapılan virüs tarama testlerinin sonuçlarında herhangi bir yeni vakaya rastlanılmadığını duyurdu. IKBY'de 14 Mart tarihinden bu yana korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanırken, Korona Virüs ile Mücadele Komisyonu, uygulanan kapsamlı sokağa çıkma yasağının kısmen kaldırılmasına karar verdi. Komisyon, yeni kararın ardından lokantaların ve pastanelerin kurye aracılığı ile satış yapmalarına izin verildiğini aktarırken, AVM, kuaför, cami, spor salonları, çarşılar ve kahvelerin kapalı kalacağını açıkladı.

Öte yandan IKBY İslam Din Adamları Birliği, Ramazan ayında camilerin yeniden açılması için girişimde bulundu. Birlik tarafından yayınlanan açıklamada, bölgedeki camilerin, imam hatiplerin kapalı kalmasından dolayı duydukları rahatsızlık dile getirilirken, Ramazan ayında camilerin tekrar açılması için ilgili makamlar ile görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

IKBY'de toplam korona virüs vaka sayısı 337 kişi olurken, vakalardan 4'ü hayatını kaybetti, vakaların 260'ı ise iyileşerek taburcu edildi.

Kaynak: İHA