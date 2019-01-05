IKBY’de erkeğe karşı şiddette artış

Erbil-(İHA)-Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) kadınların eşlerine uyguladıkları şiddette büyük bir artış gözlendiği açıklandı.

IKBY Erkekler Birliği Sekreteri Burhan Ali Ferec, Süleymaniye kentinde yaptığı basın toplantısında, IKBY'de 2018 yılında önceki yıllara kıyasla erkeğe karşı uygulanan şiddette büyük bir artışın yaşandığını belirtti. 2018 yılında 585 erkeğin, eşlerinden gördükleri şiddetten dolayı şikayetçi olarak birliğe başvurduğunu belirten Ferec "Geçtiğimiz yıl içerisinde 150 erkek intihar ederken 5 ayrı erkek de eşleri tarafından öldürüldü. 39 erkek evinden kovuldu. 200'ü çocuklarıyla görüşmekten mahrum kaldı. 57 erkek de eşleri tarafından aldatıldı" ifadelerini kullandı.

Söz konusu şiddet ve ihlallerin büyük ölçüde arttığına işaret eden Ferec, ilgili makamları acilen müdahale etmeye çağırdı.

Kaynak: İHA