IKBY'deki resmi kurumlarda koronavirüs tatili 2 Mayıs'a kadar uzatıldı

İSTANBUL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), resmi kurumlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tatil kararını 2 Mayıs'a kadar uzattı.

IKBY Başbakanlık resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle yapılan IKBY Bakanlar Kurulu toplantısında, Kovid-19 salgınına karşı önlemler değerlendirildi.

Toplantı sonucunda 9 Mart'ta alınan devlet kurumlarının tatil edilmesi kararının 2 Mayıs'a kadar uzatıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, salgınla mücadele çerçevesinde daha önce alınan tedbirlerin aynen uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Resmi tatil kararının sağlık ve emniyet kurumları için geçerli olmadığı biliniyor.

IKBY hükümeti, Kovid-19'un yayılmasının önüne geçmek için 4 Nisan'dan bu yana kısmi sokağa çıkma yasağı uyguluyor.

Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe vilayetlerindeki okullar da 26 Şubat'ta tatil edilmişti.

Irak Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre, ülkede koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 78 kişi hayatını kaybetti, toplam 1400 vaka tespit edildi.





Kaynak: AA