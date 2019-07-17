IKBY'den Erbil'deki saldırıya ilişkin açıklama

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Erbil’de bir Türk diplomatın ve bir Irak vatandaşının ölümüne neden olan saldırıyı kınadı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi saldırganları yakalamak için ciddi çalışmaların başlatıldığını da duyurdu.

IKBY'DEN AÇIKLAMA

IKBY Hükümeti, Erbil saldırısı hakkında açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, Erbil’de bir Türk diplomatın ve bir Irak vatandaşının ölümüne yol açan kanlı saldırıyı şiddetle kınanarak, faillerin yakalanması için ciddi çalışmaların başlatıldığı kaydedildi. Saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı dilenen açıklamada, IKBY’deki bütün ilgili makamların canileri yakalamak için seferber edildiğini vurgulayarak, IKBY’nin istikrar ve güvenli ortamını kimsenin bozmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’deki bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Erbil Başkonsolosluğundaki görevli Türk diplomat ve bir Irak vatandaş hayatını kaybetmiş, bir vatandaş ise yaralamıştı. Saldırgan da olayın ardından kayıplara karışmıştı.