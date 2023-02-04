İke Ugbo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İke Ugbo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İke Ugbo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İke Ugbo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İke Ugbo 21 Eylül 1998 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Kanada,İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Iké Dominique Ugbo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İke Ugbo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Access Sports yapmaktadır. İke Ugbo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Troyes futbol takımında oynamaktadır. Troyes takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. İke Ugbo'nin Troyes ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

İke Ugbo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/IUgbo

http://www.instagram.com/ikeugbo/

İke Ugbo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İke Ugbo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İke Ugbo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İke Ugbo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Chelsea U23

17 Temmuz 2017 yılında FC Barnsley

3 Ocak 2018 yılında Chelsea U23

4 Ocak 2018 yılında MK Dons

31 Mayıs 2018 yılında Chelsea U23

30 Ağu 2018 yılında Scunthorpe Utd.

6 Ocak 2019 yılında Chelsea U23

3 Ağu 2019 yılında Roda JC

30 Haziran 2020 yılında Chelsea U23

18 Ağu 2020 yılında Cercle Brugge

30 Haziran 2021 yılında Chelsea U23

24 Ağu 2021 yılında KRC Genk

31 Ocak 2022 yılında Troyes

30 Haziran 2022 yılında KRC Genk

4 Ağu 2022 yılında Troyes

İke Ugbo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İke Ugbo şuan Troyes takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İke Ugbo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Chelsea FC (2007-2016)

Kanada takımında 12 numaralı formasıyla 13 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İngiltere U17 takımında 9 numaralı formasıyla 28 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 5 gol atmıştır.

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