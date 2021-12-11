İkebana ne demek, TDK'ya göre İkebana kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İkebana ne demek? İkebana TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ikebana kelimesi. Peki ikebana ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ikebana nedir, ikebana kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İKEBANA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İkebana kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İkebana kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre ikebana kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Belli kurallara göre yapılan çiçek düzenlemesi

