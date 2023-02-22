İkechukwu Eboko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İkechukwu Eboko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İkechukwu Eboko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İkechukwu Eboko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İkechukwu Eboko {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İkechukwu Eboko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enugu Rangers IFC futbol takımında oynamaktadır. Enugu Rangers IFC takımına - tarihinde katılmıştır. İkechukwu Eboko'nin Enugu Rangers IFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İkechukwu Eboko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İkechukwu Eboko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İkechukwu Eboko şuan Enugu Rangers IFC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.
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