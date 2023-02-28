İkechukwu Okwudili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İkechukwu Okwudili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İkechukwu Okwudili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İkechukwu Okwudili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İkechukwu Okwudili 20 Ekim 2002 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Ikechukwu Okwudili Godspower şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İkechukwu Okwudili Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İkechukwu Okwudili, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Dinamo-Auto Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo-Auto Tiraspol takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İkechukwu Okwudili'nin FC Dinamo-Auto Tiraspol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İkechukwu Okwudili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İkechukwu Okwudili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2023 yılında Dinamo-Auto
İkechukwu Okwudili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İkechukwu Okwudili şuan FC Dinamo-Auto Tiraspol takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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