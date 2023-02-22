İkenna Cooper kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İkenna Cooper Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İkenna Cooper adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İkenna Cooper Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İkenna Cooper {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İkenna Cooper Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İkenna Cooper, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enyimba Aba futbol takımında oynamaktadır. Enyimba Aba takımına 26 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İkenna Cooper'nin Enyimba Aba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İkenna Cooper Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İkenna Cooper futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Ifeanyi Ubah
1 Temmuz 2020 yılında FC Heartland
1 Kasım 2021 yılında Sunshine Stars
26 Eylül 2022 yılında Enyimba Aba
İkenna Cooper Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İkenna Cooper şuan Enyimba Aba takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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