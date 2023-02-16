İker Luis Kohl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İker Luis Kohl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İker Luis Kohl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İker Luis Kohl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İker Luis Kohl 21 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İker Luis Kohl Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TPWE GmbH yapmaktadır. İker Luis Kohl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Verl futbol takımında oynamaktadır. SC Verl takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İker Luis Kohl'nin SC Verl ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İker Luis Kohl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İker Luis Kohl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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İker Luis Kohl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İker Luis Kohl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında SC Verl U19

1 Temmuz 2022 yılında SC Verl

İker Luis Kohl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İker Luis Kohl şuan SC Verl takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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