İker Muniain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İker Muniain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İker Muniain adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İker Muniain Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İker Muniain 19 Aralık 1992 tarihinde Pamplona şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Iker Muniain Goñi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İker Muniain Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jesus Medina Martin yapmaktadır. İker Muniain, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athletic Bilbao futbol takımında oynamaktadır. Athletic Bilbao takımına 1 Temmuz 2009 tarihinde katılmıştır. İker Muniain'nin Athletic Bilbao ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İker Muniain Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ikermuniain19

http://www.instagram.com/ikermuniain19/?hl=de

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http://www.facebook.com/muniainiker

İker Muniain Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İker Muniain isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 14.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 22.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İker Muniain Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İker Muniain futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Bilbao Juv. A

1 Ocak 2009 yılında Bilbao Athletic

1 Temmuz 2009 yılında Athletic

İker Muniain Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İker Muniain şuan Athletic Bilbao takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İker Muniain Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

U.D.C. Chantrea (2000–2005)

İspanya takımında 19 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U23 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 8 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 31 maçta 7 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 14 numaralı formasıyla 18 Temmuz 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 2 gol atmıştır.

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