İker Undabarrena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İker Undabarrena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İker Undabarrena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İker Undabarrena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İker Undabarrena 18 Mayıs 1995 tarihinde Gorliz şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Iker Undabarrena Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İker Undabarrena Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. İker Undabarrena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Leganés futbol takımında oynamaktadır. CD Leganés takımına 26 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. İker Undabarrena'nin CD Leganés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İker Undabarrena Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ikerundabarrena/

İker Undabarrena Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İker Undabarrena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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İker Undabarrena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İker Undabarrena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2013 yılında Bilbao Athletic

3 Temmuz 2018 yılında CD Tenerife

31 Ağu 2020 yılında CE Sabadell

6 Ağu 2021 yılında Tondela

26 Ağu 2022 yılında CD Leganés

İker Undabarrena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İker Undabarrena şuan CD Leganés takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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