İker Undabarrena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İker Undabarrena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İker Undabarrena kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İker Undabarrena ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
İker Undabarrena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İker Undabarrena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İker Undabarrena

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İker Undabarrena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İker Undabarrena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İker Undabarrena 18 Mayıs 1995 tarihinde Gorliz şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Iker Undabarrena Martínez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İker Undabarrena Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. İker Undabarrena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Leganés futbol takımında oynamaktadır. CD Leganés takımına 26 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. İker Undabarrena'nin CD Leganés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İker Undabarrena Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ikerundabarrena/

İker Undabarrenaboyu ve yaşı kaç

İker Undabarrena Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İker Undabarrena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

İker Undabarrena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İker Undabarrena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2013 yılında Bilbao Athletic

3 Temmuz 2018 yılında CD Tenerife

31 Ağu 2020 yılında CE Sabadell

6 Ağu 2021 yılında Tondela

26 Ağu 2022 yılında CD Leganés

İker Undabarrena kimdir

İker Undabarrena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İker Undabarrena şuan CD Leganés takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İker Undabarrena nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son Haberler
Juan Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Munoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Munoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hazal Kaya depremzedeler için karnı burnunda çalışmıştı!
Hazal Kaya depremzedeler için karnı burnunda çalışmıştı!
(4 Yıllık) Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
(4 Yıllık) Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
Jon Karrikaburu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Karrikaburu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jon Karrikaburu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Karrikaburu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Depremzede çocuklara koruyucu aile başvuru şartları nelerdir 2023? Koruyucu aile nasıl olur? e- Devlet koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır?
Depremzede çocuklara koruyucu aile başvuru şartları nelerdir 2023? Koruyucu aile nasıl olur? e- Devlet koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır?
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kimdir? nereli Kaç yaşında? Fulya Öztürk'ün biyografisi
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kimdir? nereli Kaç yaşında? Fulya Öztürk'ün biyografisi
FETÖ'cü Hakan Şükür, yine kin kustu! AFAD'a yardım yapılmamasını istedi, hükümeti eleştirdi
FETÖ'cü Hakan Şükür, yine kin kustu! AFAD'a yardım yapılmamasını istedi, hükümeti eleştirdi
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?