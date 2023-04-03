İker Venteo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İker Venteo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İker Venteo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İker Venteo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İker Venteo 24 Nisan 2003 tarihinde Vilanova del Camí şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Iker Venteo Plaza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İker Venteo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. İker Venteo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RCD Espanyol B futbol takımında oynamaktadır. RCD Espanyol B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İker Venteo'nin RCD Espanyol B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İker Venteo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İker Venteo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İker Venteo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İker Venteo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Espanyol U18

1 Temmuz 2020 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2022 yılında RCD Espanyol B

İker Venteo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İker Venteo şuan RCD Espanyol B takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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