İkhtiyor Kholmuminov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İkhtiyor Kholmuminov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İkhtiyor Kholmuminov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İkhtiyor Kholmuminov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İkhtiyor Kholmuminov 19 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Ихтиёр Холмуминов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İkhtiyor Kholmuminov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC OKMK Olmaliq futbol takımında oynamaktadır. FC OKMK Olmaliq takımına - tarihinde katılmıştır. İkhtiyor Kholmuminov'nin FC OKMK Olmaliq ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İkhtiyor Kholmuminov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İkhtiyor Kholmuminov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İkhtiyor Kholmuminov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İkhtiyor Kholmuminov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İkhtiyor Kholmuminov şuan FC OKMK Olmaliq takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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