İkhtiyor Toshpulatov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İkhtiyor Toshpulatov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İkhtiyor Toshpulatov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İkhtiyor Toshpulatov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İkhtiyor Toshpulatov 4 Mart 1993 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Ихтиёр Тошпулатов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İkhtiyor Toshpulatov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATHLETIC DARJE yapmaktadır. İkhtiyor Toshpulatov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Buxoro futbol takımında oynamaktadır. FC Buxoro takımına 11 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İkhtiyor Toshpulatov'nin FC Buxoro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İkhtiyor Toshpulatov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/toshpulatovixtiyor?igshid=1l2kubc68f14c

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İkhtiyor Toshpulatov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İkhtiyor Toshpulatov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

İkhtiyor Toshpulatov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İkhtiyor Toshpulatov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2016 yılında Sogdiana

22 Ocak 2018 yılında Mash'al

1 Temmuz 2018 yılında Sogdiana

1 Ocak 2019 yılında Dinamo

17 Ocak 2020 yılında Metallurg Bk.

30 Temmuz 2021 yılında FK Turon

31 Aralık 2021 yılında Metallurg Bk.

11 Şubat 2023 yılında FC Buxoro

İkhtiyor Toshpulatov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İkhtiyor Toshpulatov şuan FC Buxoro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

İkhtiyor Toshpulatov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U20 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U19 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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