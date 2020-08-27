İki ailenin kavgası Mizgin'in sonu oldu! Üniversiteyi kazandığı gün öldürüldü

Batman'ın Sosan ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde Toparlı ile Kaban soyadlı iki aile arasında sokak ortasında kavga çıktı. Nedeni bilinmeyen kavgada taş, sopa ve bıçak kullanıldı. İddiaya göre kavga esnasında Nazmiye Kaban (40), Mizgin Toparlı'yı (19) boğazından bıçakladı. Kavgada yaralanan genç kız ve babası Şirin Toparlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedavisi yapılan Mizgin tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Baba Şirin Toparlı'nın ise tedavisi devam ediyor.

BATMAN ÜNİVERSİTESİNİ KAZANDIĞI ORTAYA ÇIKTI.

Sabah saatlerinde hastanede yapılan otopsinin ardından Mizgin Toparlı, toprağa verildi. Ölümü ile ilçeyi yasa boğan Mizgin'in, olayın yaşandığı gün sonuçları açıklanan YKS'de, Batman Üniversitesi bünyesindeki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun İlk ve Acil Yardım Bölümü'ne yerleştiği ortaya çıktı.

''HENÜZ HAYATININ BAHARINDAYDI''

Kuzeni Sabah Toparlı, Mizgin'in dün, üniversiteye yerleştiğini kendileriyle paylaştığını ifade ederek, "Mizgin, saldırıya uğradığı gün Batman Üniversitesi'ne yerleştiğini bize söyledi. Büyük sevinç duyduk. Çok çalışkandı. Akşam saatlerinde ise böyle üzücü bir olayla şok olduk. Henüz hayatının baharında, böyle bir olayda Mizgin’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz" dedi.

Kavganın ardından gözaltına alınan Nazmiye Kaban'ın Sason İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.