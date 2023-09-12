İki akrabasını öldürdüğünü iddia edilen sanıkların yargılanmasına devam edildi

Eskişehir'de 2 akrabasını öldürdükleri iddia edilen 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci celsesinde tutuklu sanıklar Beytocan Akdemir ile Muharrem Baran Akdemir hazır bulundu. Tutuklandıktan sonra sağlık durumu nedeniyle tahliye edilen sanık İsmail Akdemir duruşmaya katılmadı. Duruşma salonunda olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri izlendi.

İddia makamı mütalaasında, sanıklar Beytocan Akdemir, Muharrem Baran Akdemir ve babaları İsmail Akdemir hakkında maktuller Volkan Şenel ile Polat Gezgin'i "iştirak halinde kasten öldürmek" suçundan ikişer kez müebbet hapisle cezalandırılmalarını mahkemeden talep etti. Sanıklar hakkında ayrıca olaya karışan Erhan Ş'yi 9 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

"Böyle olmasını istemezdim"

Mahkemede izlenen güvenlik kamerası görüntüleri ve mütalaa hakkında diyecekleri sorulan sanık Beytocan Akdemir, "Pişmanım. Böyle olmasını istemezdim. Biz kardeş gibiydik. Abim ve babamın bir ilgisi yoktur. Suç bana aittir" derken, sanık Muharrem Baran Akdemir de, "Benim maktulleri öldürmem için bir sebep yoktur. Bana yönelik bir eylemleri olmadı" dedi.

Duruşma 3 Ekim'e erteledi

Mahkeme heyeti sanıkların mevcut tutukluluk hallerinin devamına ve sanık avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı 3 Ekim'e erteledi.

Haberin Devamı

Olay geçmişi

Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 8892. Sokak'ta ikamet eden Volkan Şenel (28) ve Polat Gezgin (21) ile akrabaları İsmail Akdemir (51) ve oğulları Beytocan Akdemir (21), Muharrem Baran Akdemir (23) arasında 25 Eylül'de kavga çıktı. Kavgada Beytocan Akdemir, iddiaya göre olay yerine geldikleri 26 AFM 477 plakalı araçtan aldığı pompalı tüfekle Volkan Şenel ve Polat Gezgin'e ateş açtı. Ağır yaralı olarak kentteki hastanelere sevk edilen Volkan Şenel ve Polat Gezgin hayatını kaybetti. Geldikleri araçla olay yerinden kaçan şüpheliler 40 dakikalık kovalamaca sonucunda Zafer Mahallesi'ndeki farklı sokaklarda yakalandı. Cinayet şüphelileri Beytocan, Muharrem Baran ve babaları İsmail Akdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlılar hakkında hazırlanan iddianamede, Volkan Şenel ve Polat Gezgin'i "kasten öldürme" suçundan ikişer kez müebbet hapis cezası talep edildi. Ayrıca zanlıların akrabaları Erhan Şenel'i kasten yaralamaya teşebbüs ettiği gerekçesiyle cezalandırılmaları istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)