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  3. İki apartmanın arasında kalan sahipsiz mezarlık ilgi odağı oldu

İki apartmanın arasında kalan sahipsiz mezarlık ilgi odağı oldu

Tokat'ta apartmanların arasında kalan meçhul mezarlık görenlerin dikkatini çekiyor. Mahalle sakinlerinden kimileri de mezara karşı maneviyat yükleyerek arada dua edip, temizliğini yapıyorlar.

İki apartmanın arasında kalan sahipsiz mezarlık ilgi odağı oldu

Şehir merkezi Yarahamet Mahallesi Şeftali Sokak'ta iki binanın arasında bulunan mezarlığa yaklaşık 1 metre genişliğindeki aradan girilebiliyor. Halk arasında türbe olarak değerlendirilen mezarlığın bakım ve temizliği vatandaşlar tarafından yapılıyor. Mahalle sakinleri, giriş kapısında "Es Seyyid Ahmet Efendi Hz. Türbesi" yazan mezarlıkla ilgili araştırma yapılarak, kültür envanterinde yer almasını istiyor.

Apartman sakinlerinden 49 yaşındaki Fatih Yıldız, mahalleye ismi verilen mezarlığı birçok kişinin bilmediğini kaydetti. Yıldız, iki ahşap binanın arka tarafında kalan mezarlığın 1991 yılında yeni bina yapılırken ortaya çıkarıldığını söyledi. Babası Ahmet Yıldız'ın mezarlığın önünün kapanmaması için mevcut arsasından geriye çekerek inşaat yaptırdığını belirten Yıldız, "Mezarlığın tarihi ile ilgili tam bir bilgimiz yok. Bizler de tarihinin araştırılmasını istiyoruz. Burayla ilgili yaş itibarıyla bilgi verebilecek kimse de kalmadı. Mahallede türbe olduğunu yeni yeni görenler oluyor" dedi.

Mahalle sakinleri ve esnaflar da zaman zaman dua ettikleri türbenin temizliğini ve bakımını yaptıklarını dile getirdiler.

İki apartmanın arasında kalan sahipsiz mezarlık ilgi odağı oldu

İki apartmanın arasında kalan sahipsiz mezarlık ilgi odağı oldu

İki apartmanın arasında kalan sahipsiz mezarlık ilgi odağı oldu

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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