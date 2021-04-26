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  3. İki araç köy kavşağında çarpıştı! Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı

İki araç köy kavşağında çarpıştı! Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza sonrasında yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İki araç köy kavşağında çarpıştı! Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı Tunçbilek karayolunun 11'nci kilometresinde, Tavşanlı istikametine giden M.K. idaresindeki 43 ABA 342 plakalı hafif ticari araç ile M.K.D. idaresindeki 10 VR 289 plakalı otomobil, Kayaarası köyü kavşağında çarpıştı. Kazada araç sürücüleri M.K., M.K.D. ile yolcu olarak bulunan N.D. ve E.K. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

İki araç köy kavşağında çarpıştı! Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı

İki araç köy kavşağında çarpıştı! Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı

İki araç köy kavşağında çarpıştı! Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı

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