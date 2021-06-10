İki aracın çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı: 8 yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yaşanan kaza ucuz atlatıldı. Kazada araçlar hurdaya dönerken can kaybının yaşanmaması sevindirdi.

KAZADA 8 KİŞİ YARALANDI

Şaban Yaman'ın kullandığı 78 EC 756 plakalı hafif ticari araç ile İsmail Yiğiter yönetimindeki 45 KB 2867 plakalı hafif ticari araç, Çeştepe Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Şaziye Akbaş, Eslem (5), Emin (2) ve Ebru Yiğiter, Hatice Yeşilbaş ve Ferdane Yaman yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları Eskipazar Devlet Hastanesi ile Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı