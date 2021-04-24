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  3. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı: 1 yaralı

İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı: 1 yaralı

Zonguldak'ta Terakki Mahallesi'nde kısıtlamada iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı.

İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı: 1 yaralı

Zonguldak'ta trafik kazası yaşandı. Edinilen bilgiye göre kaza Terakki Mahallesi'nde meydana geldi. 67 ABC 652 plakalı Fiat marka panelvan araçla ile 34 KF 0855 plakalı Ford marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada çarpmamın etkisiyle panelvan araç yan yattı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi 67 ABC 652 plakalı araç içerisinde sıkışan Emre Z. itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri Emre Z.'ye ilk müdahaleyi yaparak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan Emre Z'nin durumun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, araç çekici yardımıyla yoldan çekildi. Diğer aracın sürücüsü ise kısa süreli bir "şok" yaşadı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı: 1 yaralı

İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı: 1 yaralı

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