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  3. İki arkadaş arasındaki tartışma kanlı bitti!

İki arkadaş arasındaki tartışma kanlı bitti!

Kartal Sahili balık pazarında bulunan otoparkta bir grup sözlü tartışmaya tutuştu. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sonucu bir şahıs tartıştığı kişiyi kırdığı şişeyle keserek yaraladı.

Olay saat 04.00 sıralarında Kartal Sahili balık pazarında bulunan otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre soyadı henüz öğrenilemeyen Uğur isimli kişi bir grup şahıslar ile alkol alıp sohbet ediyordu. Sohbet giderek tartışmaya döndü.

Tartışma alevlenerek grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavga sonucu ismi henüz öğrenilemeyen şahıs kırdığı cam şişe ile arkadaşı Uğur’u vücudundan bir kaç kere yaraladı. Yaralanan şahıs kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

İki arkadaş arasındaki tartışma kanlı bitti!

"YANINA GİTTİĞİMDE KAN REVAN İÇİNDEYDİ" 

Olayın görü tanıklarından olan Niyazi Ateş, “Buradan kavga ederek geçtiler. Sonradan nasıl olduysa arkadaşını bıçak ya da şişe ile kesti. Burada bulunan balıkçının oğluydu. Ben yanına gittiğimde kan revan içindeydi. Bıçaklayan kişi olay yerinden gitmişti.” diye konuştu.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Onur Çelik
Spor Editörü


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