İki arkadaş, bir kız için birbirine girdi! Öfkesine hakim olamayan genç, arkadaşını bıçakladı!

Kayseri'de bir mesleki eğitim merkezinde eğitim görmekte olan iki arkadaş, kız meselesi yüzünden birbirine girdi. Tartışmada bıçaklar konuştu.

YAYINLAMA
Google News
İki arkadaş, bir kız için birbirine girdi! Öfkesine hakim olamayan genç, arkadaşını bıçakladı!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim görmekte olan B.K. ve M.Ç. öğle saatlerinde kız meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle birlikte B.K., cebinde taşıdığı bıçakla M.Ç.'ye saldırarak yaraladı.

İDAREYE HABER VERİLDİ

Çevredekilerin idareye haber vermesi üzerine 112 Acil ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine eğitim merkezine giden sağlık ekipleri M.Ç.'yi ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri de B.K.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturmalar sürüyor.

İlgili Haberler
THY uçağında hareketli dakikalar! Endonezyalı yolcunun yaptıkları uçağı acil inişe zorladı!
THY uçağında hareketli dakikalar! Endonezyalı yolcunun yaptıkları uçağı acil inişe zorladı!
Times Higher Education dünyanın en iyi üniversitelerini sıraladı, o listede Türkiye'den 67 üniversite yer aldı!
Times Higher Education dünyanın en iyi üniversitelerini sıraladı, o listede Türkiye'den 67 üniversite yer aldı!
Son dakika | HSK seçimini yaptı: Yargıtay'a 10 üye seçildi! İşte o isimler...
Son dakika | HSK seçimini yaptı: Yargıtay'a 10 üye seçildi! İşte o isimler...
Karabük'te korku dolu anlar! 4 katlı binada doğalgaz patlaması: Yaralılar var
Karabük'te korku dolu anlar! 4 katlı binada doğalgaz patlaması: Yaralılar var
Altın fiyatlarında yükseliş var! Gram altın kritik seviyede! İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatlarında yükseliş var! Gram altın kritik seviyede! İşte güncel altın fiyatları...
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde bulunmuştu: Olayın ardından cinayet çıktı! Detaylar kan dondurdu
Elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde bulunmuştu: Olayın ardından cinayet çıktı! Detaylar kan dondurdu
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem! Depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı: Birçok evde hasar oluştu! İşte son durum...
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem! Depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı: Birçok evde hasar oluştu! İşte son durum...
Futbolcu Tolgahan Nurhak'tan Berdan Mardini açıklaması: "Asılsız haberler kariyerimi etkiliyor, suçu işleyen kimse bulsunlar"
Futbolcu Tolgahan Nurhak'tan Berdan Mardini açıklaması: "Asılsız haberler kariyerimi etkiliyor, suçu işleyen kimse bulsunlar"
Karabük'te korku dolu anlar! 4 katlı binada doğalgaz patlaması: Yaralılar var
Karabük'te korku dolu anlar! 4 katlı binada doğalgaz patlaması: Yaralılar var
Son Haberler
Oyuncu Elnaaz Norouzi ahlak polisi tarafından öldürülen Mahsa Amini için soyundu!
Oyuncu Elnaaz Norouzi ahlak polisi tarafından öldürülen Mahsa Amini için soyundu!
İki arkadaş, bir kız için birbirine girdi! Öfkesine hakim olamayan genç, arkadaşını bıçakladı!
İki arkadaş, bir kız için birbirine girdi! Öfkesine hakim olamayan genç, arkadaşını bıçakladı!
ORC Araştırma son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
ORC Araştırma son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da! İki ülke arasında 20 anlaşma imzalandı: "İlişkilerimizi daha da artıracağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da! İki ülke arasında 20 anlaşma imzalandı: "İlişkilerimizi daha da artıracağız"
Vicdan yoksunu öğretmenlerden otizmli öğrenciye şiddet! 2 öğretmenden biri tutuklandı!
Vicdan yoksunu öğretmenlerden otizmli öğrenciye şiddet! 2 öğretmenden biri tutuklandı!
Isınmak isterken can verdi! Gece uyurken açtığı ısıtıcı yangına neden oldu, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti!
Isınmak isterken can verdi! Gece uyurken açtığı ısıtıcı yangına neden oldu, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti!
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 12 Ekim 2022 Çarşamba? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 12 Ekim 2022 Çarşamba? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
e-YDS başvuruları başladı mı, başvurular ne başlıyor, hangi illerde yapılıyor 2022? e-YDS başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
e-YDS başvuruları başladı mı, başvurular ne başlıyor, hangi illerde yapılıyor 2022? e-YDS başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
Futbolcu Tolgahan Nurhak'tan Berdan Mardini açıklaması: "Asılsız haberler kariyerimi etkiliyor, suçu işleyen kimse bulsunlar"
Futbolcu Tolgahan Nurhak'tan Berdan Mardini açıklaması: "Asılsız haberler kariyerimi etkiliyor, suçu işleyen kimse bulsunlar"
Prof. Dr. Ersan Şen sosyal medyayı salladı: "Cumhurbaşkanı beni de çağırsa ben de giderim"
Prof. Dr. Ersan Şen sosyal medyayı salladı: "Cumhurbaşkanı beni de çağırsa ben de giderim"
Mansur Yavaş veto etmişti! AK Parti yeniden oylamaya sundu: Ankara'da su fiyatlarına yüzde 50 indirim teklifi kabul edildi
Mansur Yavaş veto etmişti! AK Parti yeniden oylamaya sundu: Ankara'da su fiyatlarına yüzde 50 indirim teklifi kabul edildi
Ankara'da korku dolu anlar! Yolcu otobüsü alev alev yandı, felaket son anda önlendi
Ankara'da korku dolu anlar! Yolcu otobüsü alev alev yandı, felaket son anda önlendi
Yorumlananlar
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, iftar yapan öğrencileri hedef aldı! "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin"
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, iftar yapan öğrencileri hedef aldı! "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin"
Bakan Yanık'tan HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun iddialarına tok gibi yanıt: "Siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir"
Bakan Yanık'tan HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun iddialarına tok gibi yanıt: "Siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir"
Elektrikli battaniye faciası! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Elektrikli battaniye faciası! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Eskişehir'de çantasıyla herkese saldıran kadın konuştu! İnsanlara vurma nedeni açıkladı
Eskişehir'de çantasıyla herkese saldıran kadın konuştu! İnsanlara vurma nedeni açıkladı