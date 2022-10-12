İki arkadaş, bir kız için birbirine girdi! Öfkesine hakim olamayan genç, arkadaşını bıçakladı!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim görmekte olan B.K. ve M.Ç. öğle saatlerinde kız meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle birlikte B.K., cebinde taşıdığı bıçakla M.Ç.'ye saldırarak yaraladı.
İDAREYE HABER VERİLDİ
Çevredekilerin idareye haber vermesi üzerine 112 Acil ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine eğitim merkezine giden sağlık ekipleri M.Ç.'yi ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri de B.K.'yi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturmalar sürüyor.