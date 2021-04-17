İki arkadaştan haber alınamıyor! Esenyurt’ta 11 ve 13 yaşındaki kız arkadaşlar kayboldu

Avcılar'dan Esenyurt'taki iki arkadaştan haber alınamıyor. Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde oturan Elif Baysu (13), Balıkyolu Mahallesi'nde ikamet eden arkadaşı Kardelen Koçak'ın evine misafirliğe gitti. İddiaya göre, ikili buradan bir süre zaman geçirdikten sonra Koçak, Baysu'yu evine bırakmak istedi, öğleden sonra evden ayrılan iki arkadaştan bir daha kimse haber alamadı. Telaşlanan Baysu ve Koçak aileleri duruma polise bildirirken iki arkadaş polis tarafından da her yerde aranıyor.

"HER YERE RESİMLERİNİ VERDİK"

Kardelen Koçak'ın annesi Hülya Yılmaz kızının arkadaşıyla birlikte ortadan kaybolmasının hemen öncesinde aralarında ufak bir tartışma yaşandığını söyleyerek, "Arkadaşı Elif bize gelmişti güzel güzel oynadılar tatlı yediler. Ondan sonra Elif bana dedi ki ben gideceğim. Ben de tek başına gidemezsin dedim arabayla seni evine götürelim dedim. O da bana "ben eve gitmeyeceğim Kardelen beni sokağın başına kadar götürebilir mi" dedi. Ben de tamam dedim. Saat 15.30'da çıktılar o saatten beri haberimiz yok. Herkes bir yandan arıyor. Her yere resimlerini verdik" dedi.

ANNESİ FENALIK GEÇİRDİ

Elif Baysu'nun babası Hasan Baysu ise yaşanan olayı anlatarak kızına seslendi. Baysu, "Gittik etrafa baktık bulamadık. Kızım neredeysen gel biz seni özlüyoruz. Biz sana bir şey demedik. Senin hiçbir sorunun yok. Çık gel neredeysen bize haber ver" diye konuştu. Öte yandan, Elif Baysu'nun annesi Temam Baysu ise röportaj öncesinde fenalık geçirdi. Baysu'nun yakınları gözü yaşlı anneyi ayıltmak için yardımcı oldu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı